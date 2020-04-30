Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, şunları dedi:

"Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım."

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.

2020'NİN OCAK AYINDA BAŞBAKANLIK GÖREVİNE ATANMIŞTI



Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle Mihail Mişustin, ocak ayında Rusya'nın yeni başbakanı olmuştu.

TEKNOKTRAT BİR DEVLET ADAMI OLARAK TANINIYOR



Moskova'da 1966'da doğan Mişustin, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKİN'den 1989'da mezun oldu.

Devlet görevine 1998'de vergi memuru olarak başlayan Mişustin, 2010'dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Rus siyaset çevrelerinde teknoktrat bir devlet adamı olarak tanınan Mişustin'in başkanlığı döneminde, federal bütçenin vergi tahsilat gelirleri yaklaşık 3 katına çıkmıştı.

Yönetiminde dijitalleşme sürecine verdiği önemle de dikkati çeken Mişustin, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Rusya, dijital teknoloji ve yapay zeka süreçlerini kaçırırsa, eğer ülkemizin eski düzenin bir parçası olduğunda ısrar edersek, bu yeni dünya düzeni bizi kurbanı yapar." ifadesini kullanmıştı.

Mişustin'in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Rusya Devlet Başkanı Putin gibi buz hokeyi tutkunu olması.

Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapan Mişustin, CSKA hokey kulübünün ve Rusya Hokey Federasyonunun da yönetim kurulunda bulunuyor