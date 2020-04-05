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  3. Rusya Başbakan Yardımcısından dikkat çeken açıklama: Virüs Rusya'ya Çin'den gelmedi

Rusya Başbakan Yardımcısından dikkat çeken açıklama: Virüs Rusya'ya Çin'den gelmedi

Rusya Başbakan Yardımcısından dikkat çeken açıklama: Virüs Rusya'ya Çin'den gelmedi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ilk koronavirüs (Covid-19) dalgasının ülkeye Çin'den gelmediğini açıkladı. Golikova, “73 ülkeden Rusya'ya taşındı. Bu konuda ilk sırada İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkeye ilk koronavirüs dalgasının Çin’den değil, 73 farklı ülkeden geldiğini ifade ederek, “Yeni tip koronavirüs vakasının kaydedildiği toplam ülke sayısı 170’ten fazla. Virüs, 73 ülkeden Rusya’ya taşındı. Bu konuda ilk sırada İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor” dedi. Golikova açıklamasında, vakaların 808’inin yurt dışından geldiğini; gelenlerin 2 bin 854’üyle temas ederek hastalığı bulaştırdığını ve 487 kişinin de nasıl hastalandığının araştırıldığını belirtti.

RUSYA’DA SON DURUM

Rusya’da koronavirüs nedeniyle yaşamını 45 kişinin yaşamını yitirdiği; ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının ise 5 bin 389 olduğu açıklandı.

DHA


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