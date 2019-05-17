Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0535
  • 6,7602
  • 248.249
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya Avrupa Konseyi'nin kararına pozitif yaklaştı

Rusya Avrupa Konseyi'nin kararına pozitif yaklaştı

Rusya Avrupa Konseyi'nin kararına pozitif yaklaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Bugün alınan karar, Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin eşit haklara ve yükümlüklere sahip olduğunu teyit etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kabul ettiği deklarasyona ilişkin, "Bugün alınan karar, Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin eşit haklara ve yükümlüklere sahip olduğunu teyit etti." dedi. Lavrov, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısının ardından, Rossiya 24 kanalına açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kabul ettiği deklarasyonunu değerlendiren Lavrov, "Bugün alınan karar, Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin eşit haklara ve yükümlüklere sahip olduğunu teyit etti." dedi. Lavrov, söz konusu kararın herkes tarafından uygulanmasını umduğunu dile getirdi.

AVRUPA KONSEYİNDEN DEKLARASYON

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bugün oy çokluğuyla kabul ettiği deklarasyonda, AKPM'de oy verme ve bazı temsil hakları elinden alınan Rus heyetinin, hazirandaki yeni Avrupa Konseyi başkanın seçileceği oturuma davet edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Komitenin bu kararı, Kırım'ı ilhakının ardından Rusya'nın dondurulan oy hakkının yeniden verilmesinin yolunu açtı.  Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki haklarının yeniden verilmesine ilişkin son kararı AKPM verecek.

RUSYA'NIN OY HAKKININ ELİNDEN ALINMASI

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren konseye ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Eski Ramazanlarda olmazsa olmaz, Müslümanların yardımlaşmasıydı. Hatta öyle ki, Ramazan demek yardım

Nerede O Eski Ramazan Yardımlaşmaları? | #Ramazanözel Bölüm 3

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi

Bitlis'te uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor