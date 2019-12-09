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  3. Rusya, Arktikada S-400lerle füzesavar kubbe oluşturacak

Rusya, Arktikada S-400lerle füzesavar kubbe oluşturacak

Rusya, Arktikada S-400lerle füzesavar kubbe oluşturacak

Rusya donanmasının Kuzey Filosu’nun tüm birliklerinin gelecek birkaç yıl içinde S-400 füze savunma sistemleri ile donatılacağı belirtildi. Böylece Arktika bölgesinde fiilen bir füzesavar kubbe oluşturulacak.

Rusya’nın Kuzey filosu Komutanı Aleksandr Moiseyev, Arktika bölgesindeki uçaksavar ve radyo-teknik birliklerinin yeniden silahlanma sürecinden geçtiğini söyledi. Rusya’nın en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sisteminin bu birliklere gönderileceğini belirten Moiseyev, “Bölgedeki tüm askeri birlikler gelecek yıllarda S-400’le donatılacak” dedi.

Moiseyev’e göre, bu adım Arktika’nın Rusya’ya ait olan bölgesini koruyacak ve fiilen bir füzesavar kubbe oluşturacak, böylece bölge düşman uçakları ve füzeleri dahil olmak üzere her türlü silah için geçilmez olacak.

Sputnik'in haberine göre, Moiseyev, S-400’ün halihazırda Novaya Zemlya’daki füze ve uçaksavar birliğine konuşlandırıldığını kaydetti.


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