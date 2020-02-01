Rusya Alman ordusuna ait uçağın inişine izin vermedi

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen ve Alman vatandaşlarını taşıyan Alman ordusuna ait uçağa, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Moskova Havalimanı'na iniş izni vermedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Bonn kentinde düzenlediği basın toplantısında, Vuhan'dan tahliye edilenlerin Almanya'ya doğru yolda olduklarını belirtti.

Moskova'da uçağa iniş izni verilmemesi sebebiyle mürettebat değişimi için giden ekibin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yönlendirildiği bilgisini paylaşan Kramp-Karrenbauer, Helsinki'den kalkacak uçağın Frankfurt Havalimanı'na inmesinin önünde engel kalmadığını vurguladı.

Rusya'nın ülke üzerinden uçuş izinini verdiğini dile getiren Kramp-Karrenbauer, ancak daha önce uçağın Moskova'ya iniş yapmasının taahhüt edilmesine rağmen Rusya'nın Moskova Havalimanı'na iniş izni vermediğini kaydetti.

Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Rus tarafının resmi açıklamasında gösterdiği Moskova Havalimanı'nda kapasite olmamasının yanında ne gibi sebeplerin bulunduğunu gelecek hafta Almanya Dışişleri Bakanlığıyla değerlendireceklerini kaydetti.

UÇAKTA 120 KİŞİ VAR

Vuhan'dan tahliye edilen kişileri taşıyan uçağın yerel saatle 15.50'de Frankfurt Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

Alman basınına göre, uçakta yaklaşık 90'ı Alman vatandaşı 120'nin üzerinde kişi bulunuyor.

Bu kişiler, tedbir amaçlı Frankfurt Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Kuvvetleri Üssü'nde hazırlanan merkeze götürülecek ve burada yaklaşık 2 hafta karantinaya alınacak.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

(AA)