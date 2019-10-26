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Rusya: ABD'nin Suriye'de yaptığı uluslararası devlet haydutluğu

Rusya: ABD'nin Suriye'de yaptığı uluslararası devlet haydutluğu

Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye petrolü ABD ordusunun koruması altında ülke dışına naklediliyor. Bu bir uluslararası devlet haydutluğudur.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı baş sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı basın toplantısında, “Vaşington şu anda ne yapıyor? Doğu Suriye’deki petrol alanlarını silahlı kontrol altında tutuyor. Basitçe konuşacak olursak, uluslararası bir devlet haydutluğu yapıyor.” Suriye petrol rezervlerinin ve diğer maden kaynaklarının yalnızca Suriye Arap Cumhuriyeti’ne aittir. Daeş teröristlerine veya sözde Daeş teröristlerinden koruyan Amerikan askerlerine değil." ifadelerini kullandı.

Bakanlık sözcüsü, petrolün hem ABD askerleri hem de özel askeri kuruluşların paralı askerleri (PMC) tarafından korunan tanker kamyon konvoylarında kaçırıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, petrolün ülke dışına çıkarıldığında dair elinde kanıtlar olduğunu da söyleyerek Deyrizor yakınlarındaki petrol sahaları yakınlarında bulunan petrol taşıma araçlarının uydu fotoğraflarını paylaştı.

Konaşenkov, petrol çıkarma, “Doğu Suriye'nin Özerk Yönetimi” adı altında oluşturulan ABD kontrolündeki bir şirket tarafından yapıldı ve Kaçakçılık gelirinin aracı şirketlerden ABD istihbarat teşkilatına ve PMC banka hesaplarına geçtiğini söyledi.

Konaşenkov, ABD'li resmi kuruluşların Suriye petrolünden ayda 30 milyon dolardan fazla gelir sağladığını da bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, “Ne uluslararası hukuk ne de Amerikan mevzuatı, ABD birliklerinin Suriye hidrokarbon rezervlerini Suriye'nin kendisinden ve insanlarından koruma hedefini haklı çıkaramaz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye petrolünün ülke dışına çıkarıldığında dair elinde kanıtlar olduğunu da söyleyerek paylaştığı Deyrizor yakınlarındaki petrol sahaları yakınlarında bulunan petrol taşıma araçlarının uydu fotoğrafı

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