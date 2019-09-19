Rusya, ABD'nin Patriot sistemlerini tiye aldı: 'Üzerine tütün mamullerindeki gibi uyarı yazın'
Savunmasına milyarlarca dolar harcayan Suudi Arabistan’ın sahip olduğu Patriot füzelerinin yetersizliği, dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. ABD’nin Patriot sistemlerini tiye alan Rus parlamenter Aleksandr Şerin, tütün mamulleri üzerine uyarı yazıları yazıldığı gibi, ABD’nin de Patriot füzelerinin tedarik sözleşmelerinde “Her zaman işe yaramıyor” ifadelerine yer vermesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’ya ait tesislerin Husilerce vurulması, ülkenin hava savunma sistemlerinin yetersizliğini gündeme getirdi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, Suudi Arabistan’ın kullandığı ABD yapımı Patriot sistemlerini tiye aldı.
Sputnik’te yer alan habere göre, Şerin, tütün mamulleri üzerine uyarı yazıları yazıldığı gibi, ABD’nin de Patriot füzelerinin tedarik sözleşmelerinde “Her zaman işe yaramıyor” ifadelerine yer vermesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan’ın ABD yapımı Patriot füze sistemlerine sahip olmasına rağmen petrol tesislerini koruyamamasıyla ilgili konuşan Şerin, şunları kaydetti:
“Bundan sonra ABD, Patriot sistemlerini ya da diğer silahlarını müttefik oldukları ülkelere satmaya kalktıklarında, tütün firmalarının yaptığı gibi, sözleşme metninde ya da mühimmatların üzerinde ‘Her zaman işe yaramıyor’ ifadelerine yer vermeli.”