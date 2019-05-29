Rusya: ABD'nin Bahreyn'deki çalıştay planları konusunda endişeliyiz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" projesi ile Filistin konusunda ABD'nin desteğiyle gelecek ay Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan çalıştay eleştirildi.

ABD'nin tüm imkanlarını kullanarak "ana ekonomik kaynakları" seferber etmeye çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, "Söz konusu kaynakların Filistin ve komşu ülkelerde yaşayan Filistinlilerin hayatlarını iyileştirilecek büyük projeler için kullanılacağı iddia ediliyor." ifadesine yer verildi.

Filistin yönetiminin, ABD'nin söz konusu girişiminde yer almayı net şekilde reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD'nin bu girişiminin, bölgedeki öncelikli gündemi değiştirerek, İsrail-Filistin çözümüne kendi alternatif bakış açısını dayatma girişimi olduğu açıktır. Kapsamlı bir siyasi çözümü, iki halk için iki devlet prensibine zarar vererek çeşitli ekonomik avantajlar sağlayan paketler vasıtasıyla değiştirmeye yönelik ısrarlı girişimler derin endişe vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Orta Doğu barış sürecinin, uluslararası hukuk zemininden ayrılmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Dışarıdan tek taraflı anlaşmaların dayatılması yerine, ortak gayretlerle İsrail-Filistin arasında doğrudan görüşmelerin sağlanması gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adı verilen ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah İçin Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

(AA)