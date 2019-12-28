Rusya ABD yaptırımlarını aşmanın yolunu buldu

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattının Rusya’da bulunan bir boru döşeme gemisiyle tamamlanabileceğini belirtti.

Rus Enerji Bakanı söz konusu geminin ismini vermedi. Ancak Rus devlet enerji şirketi Gazprom 2016’da Akademik Çerskiy isimli bir boru döşeme gemisi satın almıştı. Gemi şu anda Rusya’nın Pasifik kıyılarındaki Nahodka limanında bulunuyor.

Boru hattının inşaatına devam edilmesi adına yapılacak hazırlıklar için biraz zamana gereksinim belirten Novak, Kuzey Akım-2’nin, yaptırımlara karşın 2020 bitmeden önce tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Boru hattının sadece 160 kilometrelik bir kısmı döşenmemiş durumda

Kuzey Akım-2 inşaatında yer alan şirketlere dönük yaptırım kararını takiben, boru hattını döşemekte olan İsviçreli Allseas grubu döşeme çalışmalarını durdurmuştu. Tamamlanması için boru hattının döşenmesi gereken 160 kilometrelik bir kısmı kalmış durumda.

ABD, Rus gazını Almanya’ya taşımakta olan Kuzey Akım boru hattına paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım-2 boru hattının, Rusya’yı Batı Avrupa üstünde ‘fazla etki sahibi’ yapacağını söylüyor ve projeye başından beri karşı çıkıyor.

Kommersant: Putin ‘Kuzey Akım-2’yi tamamlayabilecek bir boru döşeme gemimiz var’ dedi

Bunun yanında Rus Kommersant gazetesi birkaç gün önce, Rusya lideri Vladimir Putin’in yeni yıl öncesinde Rus iş insanlarıyla bir araya geldiği basına kapalı bir toplantıda oradakilere Kuzey Akım-2 hakkında söylediklerini yazmıştı.

Gazeteye göre Putin toplantıdakilere Kuzey Akım-2’nin ABD’nin yaptırımlarıyla bloke edilmiş olmasında endişelenilecek bir şey olmadığını, zira Rusya’nın boru hattı döşemesini tamamlayabilecek bir gemisi olduğu söyledi. Yaptırımların sadece projenin tamamlanmasını birkaç ay geciktireceğini de ekledi. Orada bulunanlara göre Gazprom Başkanı Aleksey Miller de Rus liderin bu dediklerini başıyla onayladı.

(Sputnik)