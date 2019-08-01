Rusya: ABD savaş başlatmak için bahane arıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Basra Körfezi'ndeki gerilimlerle ilgili ABD'nin bir savaş bahanesi aradığını belirtti.

Zaharova Moskova'nın, ABD'nin Körfez'de bir savaş için donanımlı bir koalisyon kurma çabalarını endişeyle takip ettiğini dile getirdi.

Zaharova, ''Washington'un hem tansiyonu tırmandırmak hem de İran'a karşı saldırgan söylemini sürdürmek ve krizin daha aktif bir aşamasına geçmek için bir bahane arıyor izlenimi var.''

Bölgedeki olayların çok tehlikeli bir noktaya ilerlediğini belirten Zaharova, bölgede büyük çaplı bir askeri çatışma riski olduğunu ifade etti.