Rusya, 120 adet S-400 füzesini teslim etti

ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan Rus S-400 hava savunma sistemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rus haber ajansı TASS’a konuşan diplomatik kaynaklar Rusya’nın Türkiye’ye 120 adet karadan havaya güdümlü füze teslim ettiğini ve 2 adet S-400 bataryası verdiğini aktardı. Askeri diplomat, aralık ayı başında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan teslim ve kabul anlaşmasının 20 aylık garanti süresi öngördüğünü ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Nisan ya da mayısta tam aktive olacak” demişti.