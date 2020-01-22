Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9374
  • 6,5828
  • 295.258
  • 123556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rusya, 120 adet S-400 füzesini teslim etti

Rusya, 120 adet S-400 füzesini teslim etti

Rusya, 120 adet S-400 füzesini teslim etti

Moskova, S-400 parçalarının teslimatında sona yaklaşıyor. Son olarak 120 adet yerden havaya güdümlü füze ve 2 batarya teslim edildi.

ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan Rus S-400 hava savunma sistemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rus haber ajansı TASS’a konuşan diplomatik kaynaklar Rusya’nın Türkiye’ye 120 adet karadan havaya güdümlü füze teslim ettiğini ve 2 adet S-400 bataryası verdiğini aktardı.  Askeri diplomat, aralık ayı başında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan teslim ve kabul anlaşmasının 20 aylık garanti süresi öngördüğünü ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Nisan ya da mayısta tam aktive olacak” demişti.


Serdar Chloe'yi unutamıyor
Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti!
Ünlü sunucu sosyal medyanın diline düştü!
<p>Kentte geçtiğimiz yıl Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede yöre sakinlerinin

9 Milyon Yıllık Kanyonlar Uluslararası Turizme Kazandırılacak

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta