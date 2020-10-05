Russia-1 televizyonunda ilginç görüntü: Putin, Paşinyan'a yanıt vermiyor... “Meşgulüm, sonra arayacağım”

İşgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan karşısında büyük hezimet yaşamakta olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “her gün her dakika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı” ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin Azerbaycan24’ten aktardığı habere göre, gün içerisinde Rus hükûmet yetkilileriyle iletişim halinde olan Putin’in toplantıları sık sık çalan bir telefonla kesiliyor.

Russia-1 televizyonunda yayımlanan “Moskova. Kremlin. Putin” programında yer verilen bir görüntüde, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın defalarca Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradığı anlar derlendi.

Haberde yer alan bilgiye göre, Paşinyan’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da iki kere aradığı, fakat Putin’in hiçbir çağrıya yanıt vermediği ya da “Meşgulüm, sonra arayacağım.” deyip telefonu kapattığı kaydedildi.