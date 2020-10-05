  • $7,7717
  • 9,1458
  • 475.185
  • 1156.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Russia-1 televizyonunda ilginç görüntü: Putin, Paşinyan'a yanıt vermiyor... “Meşgulüm, sonra arayacağım”
05 Ekim 2020 Pazartesi 14:21 | Son Güncelleme:

Russia-1 televizyonunda ilginç görüntü: Putin, Paşinyan'a yanıt vermiyor... “Meşgulüm, sonra arayacağım”

AKSAM.COM.TR

Rusya devlet televizyonu, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın “her gün her saat” Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığı anlara ilişkin bir görüntü yayımladı. Hükümet yetkilileriyle toplantı halinde olduğu görülen Putin'in, hem Paşinyan'dan hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen telefonları açmadığı bilgisi paylaşıldı.

İşgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan karşısında büyük hezimet yaşamakta olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “her gün her dakika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığı” ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin Azerbaycan24’ten aktardığı habere göre, gün içerisinde Rus hükûmet yetkilileriyle iletişim halinde olan Putin’in toplantıları sık sık çalan bir telefonla kesiliyor.

Russia-1 televizyonunda yayımlanan “Moskova. Kremlin. Putin” programında yer verilen bir görüntüde, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın defalarca Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradığı anlar derlendi.

Haberde yer alan bilgiye göre, Paşinyan’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da iki kere aradığı, fakat Putin’in hiçbir çağrıya yanıt vermediği ya da “Meşgulüm, sonra arayacağım.” deyip telefonu kapattığı kaydedildi.

<p>'Hiç öfkelenmemek değil, öfkeyi kontrol edebilmek önemlidir'</p><p>Peki öfke nedir? Kadınlarda v

Öfke nedir? Öfke kontrolü nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

MasterChef'ten elenen Duygu itiraf etti: Yemeğimi bilerek kötü yaptım!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.