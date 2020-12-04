Ruslardan Türkiye itirafı: Bizim için jeopolitik bir felaket oldu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası gelişmeleri değerlendiren Rus uzmanlar, Türkiye'nin bölgede büyük bir rakip olduğunu belirterek, "Şimdi Moskova, bir NATO ülkesi olan Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi izlemek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti" ifadesinde bulundu.

Sabah'ta yer alan haberde Rus basını, Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışma sonrası Rusya'nın bölgedeki durumuna ilişkin dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR RAKİP"

Türkiye'nin bölgede Rusya karşısında rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığını belirten son dakika haberi ve analizde "Azerbaycan'ın Rusya'nın bölgedeki geleneksel müttefiki Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan, Ankara'nın askeri desteğiydi. Şimdi Moskova, bir NATO ülkesi olan Türkiye'den askeri gözlemcilerin ateşkesi izlemek için Güney Kafkasya'da bulunmasını kabul etti" ifadeleri yer aldı. Ayrıca analiz yazısında Rus uzmanların değerlendirmelerine de yer verildi.

"TÜRKİYE GÜNEY KAFKASYA'DA ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİ"

Karabağ'da yaşananların Rusya için jeopolitik bir felaket olduğunu belirten Siyasi yorumcu Konstantin von Eggert son dakika tespitlerinde Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine vurgu yaptı. Eggert, "Aslında Rusya tarafından eğitilen ve silahlandırılan bir Ermenistan ordusunun Türkiye tarafından eğitilmiş ve silahlandırılmış bir Azerbaycan ordusu tarafından mağlup edildiğini gördük.

"TÜRKİYE DAHA DA GÜÇLENECEK"

Eggert, "Türkiye, Çin ve İran gibi bölgesel oyuncuların bundan çıkaracağı sonuçlar, Moskova'ya çok fazla danışmadan veya Kremlin'in etkilerinden korkmadan Orta Asya ve Güney Kafkasya'da daha da güçlenebilecekleri olacaktır" ifadesini kullandı.