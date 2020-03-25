Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4262
  • 6,9973
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika haberi: Rus yapımı Su-27 savaş uçağı Karadeniz'de düştü

Son dakika haberi: Rus yapımı Su-27 savaş uçağı Karadeniz'de düştü

Son dakika haberi: Rus yapımı Su-27 savaş uçağı Karadeniz'de düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım’ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.

Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı.” bilgisi verildi.


Jandarmayı gören yaşlı çift duygulandırdı

Jandarmayı gören yaşlı çift duygulandırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

T70 helikopteri yer testleri başarıyla devam ediyor

BOTAŞ hattından akaryakıt çalmaya çalışan 3 şüpheli tutuklandı