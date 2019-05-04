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  3. Rus ve Esed rejimi uçakları sivilleri bombaladı!

Rus ve Esed rejimi uçakları sivilleri bombaladı!

Rus ve Esed rejimi uçakları sivilleri bombaladı!

Esed rejimi ile Rus uçak ve helikopterlerinin İdlib kırsalını bombalamalarının sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Eset’in savaş helikopteri bugün İdlib yakınlarındaki Sufuhon yerleşim birimine 2 varil bombası attı. Bombardıman sonucunda bir kadın hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri bombanın düştüğü bölgeye intikal edip hayatını kaybeden kadını ve yaralıları hastaneye kaldırdı.
  
Öte yandan Rus uçakları yine İdlib doğusunda Sarakib kasabasını ve Cebel Zaviye civarındaki Ehsim yerleşim bölgesini varil bombalarıyla bombaladı. Ehsim’de 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

(İHA)

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