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  3. Rus ve Çin aşıları hedefte! ‘Onlar aslında sadece grip aşısı'
02 Eylül 2020 Çarşamba 02:51 | Son Güncelleme:

Rus ve Çin aşıları hedefte! ‘Onlar aslında sadece grip aşısı'

Rus ve Çin aşıları hedefte! ‘Onlar aslında sadece grip aşısı'

Geçen ay içerisinde Çin ve Rusya'nın büyük umutlarla açıkladığı koronavirüs aşılarıyla ilgili Reuters'a konuşan bilim insanları, geliştirilen aşıların tip-5 adeno virüsü yani daha çok kullanılan adıyla Ad5'i baz aldığını ve bunun da soğuk algınlığı ve gripte kullanıldığını duyurdu.

Reuters’a konuşan bilim insanları, Çin ve Rusya’nın geliştirdiği aşıların tip-5 adeno virüsü yani daha çok kullanılan adıyla Ad5’i baz aldığını ve bunun da soğuk algınlığı ve gripte kullanıldığını duyurdu. Öte yandan bilim insanları Ad5 bazlı aşının HIV’ye davetiye çıkarabileceğini de açıkladı. Bilim insanları Ad-5 bazlı aşıların uzun yıllardır bazı enfeksiyonlara karşı kullanıldığını fakat bunların çok yaygın olmadığını belirtti.

ABD’DE 6 MİLYONU GEÇTİ

ABD’de koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 6 milyon 182 bin 934’e, toplam can kaybı ise 187 bin 374’e ulaştı.

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