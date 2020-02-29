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  3. Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları İdlib'i görüştü

Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları İdlib'i görüştü

Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları İdlib'i görüştü

Rusya ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi yaparak İdlib konusunu ele aldı.

Suriye rejiminin Türk ordusuna saldırısından sonra Türkiye’nin çok sert bir şekilde Suriye rejimi mevzilerini vurması ve rejimin ağır kayıplar vermesinin ardından Rusya’nın Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gerasimov ve Milley’in görüşmesinde İdlib’de yaşanan son süreç ve Suriye’deki genel durumun ele alındığı ifade edildi.

(AA)


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