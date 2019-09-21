Rus uzman Korotçenko: Türkiye’nin S-400 sayesinde F-35’lerin görünmez olmadığını fark etmesi ABD'yi tedirgin ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, “Suudi Arabistan’daki son olaylar bağlamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerikan Patriot sistemleri yerine Rus S-400’leri satın alarak kesinlikle doğru seçim yaptığını söylemek istiyorum. Suudilerin aldığı Patriot’lar, petrol altyapılarının en önemli tesisleri vurulana kadar saldırı anını görmedi bile” dedi.

ABD’nin, Türkiye’nin S-400 ve F-35’i aynı zamanda kullanmasıyla ilgili tedirginliğini değerlendiren uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“S-400 gerçekten de ABD yapımı beşinci nesil hayalet uçakları dahil tüm hedefleri görüyor. Bu sistem, F-35 ve F-22, insansız hava araçlarını görüyor ve dolayısıyla onları vurarak yok edebiliyor. ABD’nin böyle tedirgin olması, yaşadıkları fiyasko serisinin sonucu. Elbette NATO üyesi olan Türkiye’nin S-400 sayesinde F-35’lerin görünmez olmadığını ve modern hava savunma sistemleriyle vurulabileceğini fark etmesi, ABD için mevcut gerçeklerin çok rahatsız edici şekilde tespit edilmesi olacak. Bu bakımdan ABD’nin tedirginliği anlaşılıyor. Mevcut durumda Türkiye tamamen sadece kendi ulusal çıkarlarını hayata geçirmeli ve sağduyulu pragmatizme dayanarak hareket etmeli”.

S-400’lerin 2019 sonuna kadar yerlerine kurulacağı haberine de değinen Korotçenko, “Sözleşme, ilgili belgelerde belirtilen süreler ve taahhütlere uygun olarak başarıyla hayata geçiriliyor. Rusya’da bu sözleşmeye büyük önem verildiğini söylemek lazım. Türk partnerlerimiz, gereken tüm kontrolden geçecek ve yüzde 100 savaşa hazır durumda olacak birinci sınıf askeri teçhizat” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın ayrıca Türk uzmanların eğitilmesi konusuna da büyük önem verdiğini söyleyen uzman, Türk uzmanların en iyi şekilde eğitileceğini ve S-400 sistemleriyle başarılı bir şekilde çalışacağını belirterek, “S-400’ün kolektif silah olduğunu söylemek lazım, burada askeri birliğin uyumu çok önemli. S-400 sayesinde ellerinde Türk hava sahasının anahtarı olacak” diye ekledi.

(Sputnik)