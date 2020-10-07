07 Ekim 2020 Çarşamba 09:46 | Son Güncelleme:
Rus Su-27 ve Eurofighter karşı karşıya geldi
DHA
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Rus savaş uçaklarının İngiltere'ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediğini açıkladı.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere’ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği duyuruldu.
DHA'da yer alan habere göre, Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini duyurdu.