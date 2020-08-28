Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye büyük bir oyun değiştirici

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. “Türkiye büyük bir oyun değiştirici” diyen Markov, “Rusya, Türkiye ile işbirliğine hazır. Türkiye’nin rolü daha da artacak” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ARTACAK"



Markov Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı keşfetmesi ile ilgili "Türkiye'nin rolü artacak, Çünkü Türk jeologlar ve Türk hükümeti bu kaynağı buldu. Bu yüzden Türkiye ekonomik liderlerden biri olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda Türkiye'nin Karadeniz'de böyle bir arama yapıyor olması, yeni ekonomik projelere de olanak tanıyor. Türkiye'yi enerji alanından daha bağımsız yapıyor." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER ÇOK İYİ"



Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki iyi ilişkiye vurgu yapan Markov "Rusya'nın Türkiye ile çok iyi bir ilişkisi olduğu için Karadeniz'de petrol ve doğal gaz konsundan da işbirliğimiz geliştireceğimizi umuyorum. Bu iyi ilişki başkan Erdoğan ve Rusya Devlet başkanı Vlademir Putin arasındaki dostane tutuma dayanıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA BAĞIMSIZ



Son yıllarda Türkiye'nin açıkça dış politikada bağımsızlığını ilan ettiğinin altını çizen Markov "Türkiye'nin büyük bir oyun değiştirici olduğunu söylemek doğru. Türkiye yarım yüzyıldır ABD'nin gölgesindeydi. Politik ve ekonomik açıdan AB'nin de gölgesindeydi. Şimdi Türkiye dış politikasında bağımsızlığını kazandı. Şu kesinlikle çok açık bundan 10 yıl sonra Türkiye ABD ve AB ile olan ilişkilerinde daha da bağımsız olacak. Bence Türkiye Rusya ile birlikte olmalı." değerlendirmesinde bulundu.