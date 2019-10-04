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  3. Belçika'ya ait F-16'lar Rus savaş uçaklarına nişan aldı

Belçika'ya ait F-16'lar Rus savaş uçaklarına nişan aldı

Belçika'ya ait F-16'lar Rus savaş uçaklarına nişan aldı

Belçika Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Rus Su 34 ve Su 24 savaş uçaklarına müdahale ettiklerini duyurdu.

Belçika Hava Kuvvetleri, 1 ay boyunca görev yaptıkları Baltık hava sahasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

191 SAATTE 109 SORTİ

191 saatte 109 sortinin yapıldığını açıklayan Hava kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarının 16 kez acil havalandığını ve 8 kez müdahalede bulunduğunu belirtti.

RUS UÇAKLARINI NİŞAN ALDILAR

Belçika Hava Kuvvetleri, F-16'ların dün Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı SU-34 ve SU-24 savaş uçaklarıyla karşılaştığı da açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada F-16'ların Rus uçaklarını nişan aldıklarına ilişkin görütülere de yer verildi.

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