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29 Eylül 2020 Salı 01:07 | Son Güncelleme:

Rus savaş uçağı, Alman keşif uçağını engelledi

Rus savaş uçağı, Alman keşif uçağını engelledi
DHA

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, ülke sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağının engellediğini duyurdu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rus Su-27 tipi savaş uçağının, Alman R-8A Poseidon tipi gözetim uçağını engellediği duyuruldu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Alman gözetim uçağının Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada, Baltık Denizi üzerinde engellendiğini belirtti.

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