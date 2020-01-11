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  3. Rus Ruptly ajansı kameramanı Irak'ta öldürüldü

Rus Ruptly ajansı kameramanı Irak'ta öldürüldü

Rus Ruptly ajansı kameramanı Irak'ta öldürüldü

Sputnik ve Russia Today'den yapılan açıklamaya göre, Rusya merkezli video ajansı Ruptly bünyesinde kameraman olarak görev yapan bir gazeteci Irak'ta öldürüldü.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, konuya ilişkin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Irak'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler, Saaf Ghali isimli muhabir operatörümüzü öldürdü. Saaf bölgede Ruptly video ajansımız için aktif bir şekilde görüntü kaydetmişti. Ailesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. 


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