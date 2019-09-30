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  3. Rus ordusu Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı

Rus ordusu Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı

Rus ordusu Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı

Rusya deniz kuvvetleri Baltık Denizi’nde büyük bir tatbikat başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri, Rusya ile NATO güçleri arasında tansiyonun yüksek olduğu Baltık Denizi’nde geniş çaplı tatbikata başladı. Tatbikatta gemilerden topçu atışları gerçekleşirken diğer taraftan savaş gemileri havadan gelen saldırılara karşı savunma hattı oluşturarak hava saldırılarını ortadan kaldırdı.

Gerçekleşen tatbikatta denizaltılar, savaş uçakları, savaş gemileri ve hücum botları kullanılırken tatbikatta çok sayıda Rus askeri görev yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi’nde gerçekleşen tatbikatı Büyük Deniz Tatbikatı’nın bir parçası olarak duyururken tatbikatın ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgi vermezken, kaç asker ve askeri aracın tatbikatta yer aldığını belirtmedi.

Rusya’nın Roket Gemisi Karadeniz’e indi Denizde tatbikatlarına devam eden Rusya, diğer taraftan filolarına yeni savaş araçları katmaya devam ediyor. Rusya’nın Buyan-M roket gemisi projesinin sekizinci gemisi İnguşetya limanından Ağustos ayında çıkarılarak Volga nehri üzerinden Karadeniz’e sevk edildi. Rusya Donanması’nın Karadeniz filosuna katılan roket gemisinin Karadeniz üzerindeki testlerine başlandı. Üstün silah sistemleriyle donatılan roket gemisinde Caliber-NK evrensel füze sistemlerinin yanı sıra füze, sabotaj önleyici, uçaksavar ile geliştirildi.

İHA

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