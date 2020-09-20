20 Eylül 2020 Pazar 13:34 | Son Güncelleme:
Rus muhalif lider Navalni tedavi gördüğü hastanede yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalni, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi'nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, sosyal medya hesabından Berlin Charite Hastanesi'nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
DHA'da yer alan haberde durumuna dair açıklama yapan Navalni, kendine su koymakta ve telefonunu kullanmakta zorlandığını ifade etti.
BATILI ÜLKELER RUSYA'DA AÇIKLAMA BEKLİYOR
Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin batılı hükümetler Kremlin'den bir açıklama talep ederken, Rusya'ya geri dönmeyi planladığını söylediği belirtildi.