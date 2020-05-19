Rus hava savunma sistemi Pantsir el değiştirdi

Libya ordusu, sabah saatlerinde başkent Trablus'un 140 kilometre güneybatısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter milislerinden arındırdığını ve üste tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. AA ekibi, Libya ordusunun kurtardığı üssü görüntüledi.

Üs girişinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekerken, basın mensupları güvenlik kontrolünün ardından üsse alındı. Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) son dönemde üs ve çevresine düzenlediği yüzlerce hava harekatı sonucu imha edilen çok sayıda kullanılamaz hale getirilmiş askeri araç ve kamyonet dikkati çekti

Kurtarılan hava üssü görüntülendi

Üssün içinden yansıyan görüntülerde, Libya ordusunun gerçekleştirdiği hava harekatları nedeniyle bazı hangarların yıkıldığı ve kullanılmaz hale getirilmiş savaş uçaklarının hangarlarda beklediği görüldü.

Libya ordusu mensupları, üste ele geçirilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Libya Ordusu Batı Operasyon Dairesi'ne bağlı Albay Muhammed Deva, Vatiyye Üssü'nün merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, üssün sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonun ardından çok kısa bir süre içinde Hafter milislerinden kurtarıldığını söyledi.

Üste BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini kaydeden Deva, bu sistemin Libya hükümetine ait bir merkeze taşınacağını aktardı.

Libya ordusu, bu sabah ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Başkentin 140 kilometre güneybatısında, 50 kilometrekarelik alana kurulu Vatiyye, savaş uçaklarına uygun pistleri, hangarları, akaryakıt tankerleri, araç depoları ve dışarıdan destek almadan 10 bin askeri konuşlandırabilen kapasitesiyle stratejik önem arz ediyor.

PANTSİR EL DEĞİŞTİRDİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından imha edilen, Hafter’e ait hava savunma sistemi transfer edildi.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler bugün ele geçirdikleri Vatiyye Hava Üssü’nde imha ettikleri darbeci Hafter’e ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini başkent Trablus’a sevk ederken görüldü.

UMH güçleri, ülkenin batısındaki en stratejik askeri nokta olan Vatiyye Askeri Hava Üssü’nü ele geçirmek için 2 hafta önce operasyon başlatmıştı.



