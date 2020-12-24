Rus general tedirgin: Türkiye, "Büyük Turan" projesine doğru ilerliyor

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün fikir babası olarak anılan, emekli Rus Korgeneral Leonid İvaşov, "Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Ve Rusya zamanla bağımlı hale gelecek, bugün bile öyle. Türkiye kendi oyununu oynuyor." dedi.

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen İvaşov, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye için Karabağ’da en önemli olan şey Laçin Koridoru’ydu; Azerbaycan’ı Türkiye ile bağlamak ve daha sonra Orta Asya’ya çıkış için. Türkiye’nin Güney Kafkasya’da varlığı onlar için jeopolitik projesinin stratejik önem taşıyan konusudur."

"BİZ İSE SUSUYORUZ"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "Büyük Turan’ın birleşik ordusunun kurulması gerektiğini" söylediğini belirten İvaşov, "Kazakistanlı Dışişleri Bakanı da bunu reddetmiyor. Biz ise susuyoruz. Birkaç gün sonra bizim sorumluluk alanımızda Özbekistan’la askeri stratejik anlaşma imzalıyorlar." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar gösteriyor ki; Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Ve Rusya zamanla bağımlı hale gelecek, bugün bile öyle."

"TÜRKİYE KENDİ OYUNUNU OYNUYOR"

Türkiye'nin Kırım’da da kendi oyununu oynadığının altını çizen İvaşov, sözlerini şöyle tamamladı: