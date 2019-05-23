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Rus gençten yaşadığı kentin belediyesine ilginç protesto

Rus gençten yaşadığı kentin belediyesine ilginç protesto

Rusya’da belediye tarafından yol çalışması uzun süre tamamlanmayınca şehirde yaşayan genç ilginç bir protestoya imza attı.

Rusya’nın Habarovsk şehrinde belediye bir yolda meydana gelen hasar nedeniyle çalışma başlattı. Belediye ekipleri yola büyük bir yarık açtıktan sonra bu deliğin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Fakat belediye tarafından açılan çukur kapatılıp yolda tamir yapılmadı. Bölgede yaşayanlar belediyeye sürekli dilekçeler vererek yolda dolgu yapılarak yolun tekrar trafiğe açılmasını istedi. Fakat belediyeden halkın taleplerine cevap gelmedi. Yoldan geçen araçlar ise çukurun kenarından geçerek aynı yolu kullanabildi. Bütün kanalları deneyerek yolun tamir edilmesini isteyen halk bunda başarılı olamayınca bölge halkından bir genç ilginç bir protestoyla sesini tüm Rusya’ya duyurmaya başardı.

RUS GENCİ ÇUKURDA MAYOSUYLA YÜZDÜ

Bölgede yaşayan Rus genci yağışlardan dolayı dolan çukurun başına geçti. Bir arkadaşı tarafından görüntü almasını isteyen genç, üstünü çıkardıktan sonra mayosuyla havuza dönen çukura girdi. Havuzda yüzen genç ardından çekilen görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak belediyesini Rus halkına şikayet etti. Ruslar bu görüntüye büyük ilgi göstererek paylaşımlar artınca genç amacına ulaştı. Görüntüler Rusya’da yayılınca Habarovsk şehri belediyesi tarafından yapılan açıklamada çukurun kapatılarak yolun trafiğe açıldığı belirtildi.

(İHA)

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