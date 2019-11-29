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  3. Rus füzesiyle Suudi Apache helikopterini vurdular

Rus füzesiyle Suudi Apache helikopterini vurdular

Sovyet uçaksavar füzesi kullanan Husilerin, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir AH-64 Apache saldırı helikopteri düşürdüğü iddia edildi.

Yemen'de Husilerin sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apache helikopterini düşürdüklerini iddia etti.

Seri, "Suudi Apache helikopteri karadan havaya füze ile vurularak düşürüldü ve helikopter tamamen yandığı için iki pilot öldü" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan ise henüz bir açıklama yapılmadı.


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