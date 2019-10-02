Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7171
  • 6,2599
  • 274.846
  • 103722
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi

Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi

Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi

Akdeniz’e uzun süredir konuşlu bulunan Kuzey Filosu'na ait füze kruvazörü Mareşal Ustinov’un, hava savunma tatbikatları da dahil olmak üzere bir dizi tatbikat düzenlediği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya’nın Kuzey Filosu basın ofisinden yapılan açıklamada, "22 Ağustos'ta Akdeniz'e giren ve Akdeniz’e uzun süredir konuşlu bulunan füze kruvazörü Mareşal Ustinov, hava savunma tatbikatları da dahil olmak üzere bir dizi tatbikat düzenledi." denildi.

Basın ofisi, "Geminin mürettebatı, hava savunması ve denizaltı karşıtı savaş tatbikatları düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Destek gemilerinin eşlik ettiği füze kruvazörü, 22 Ağustos'ta Akdeniz'e girmiş, bir dizi tatbikat gerçekleştirmiş ve Cezayir, Mısır ve Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen son paylaşımıyla Aleyna Tilki'ye benzetildi
Şeyma'nın sevgilisi etek giydi, sosyal medya yıkıldı
Gözlükleri için dolap yaptırdı
Sinan'dan Burcu'ya 'geri dön' çağrısı
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, yaşam mü

Tarık Ünlüoğlu’nun Sanatçı Dostları Hastaneye Akın Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antibiyotik kullanırken bu besinlerden uzak durun! İyileşmeyi engelliyor!

Dünyanın gözü orada! Denizaltından iki balistik füze fırlattılar