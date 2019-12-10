Rus fırkateyni, Karadeniz'de düşman hedeflerini seyir füzeleriyle vurdu

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Rus Karadeniz Fırkateyn Filosu komutanlarınca düzenlenen basın toplantısında, savaş eğitim planına uygun olarak, Karadeniz Filosu Fırkateyni Admiral Essen’in Karadeniz’de füze ve topçu atışlarıyla yapılan bir dizi gemi tatbikatı düzenlediği açıklandı.

Denizciler, basın toplantısında yaptıkları açıklamada, "Deniz savaşını içeren tatbikatların ilk aşamasında, deniz hedefine karşı topçu atışı düzenlendi ve Kalibr füze sistemi tarafından kavramsal bir düşman yüzey gemisini elektronik fırlatmalarla vurmaya yönelik eylemlerin algoritması uygulandı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, mürettebatın, tatbikatın ikinci aşamasında düşman uçağına karşı top atışı yaparak bir saldırıyı engellediği belirtildi.

Amiral Essen, M tipi fırkateyn serisini temsil ediyor. Bu fırkateynler, düşman gemilerini ve denizaltılarını imha etmek, devriyeler yapmak ve deniz şeritlerini savunmak için tasarlanmıştır.

Fırkateynler, 2 bin 600 kilometreye kadar mesafedeki yüzey, kıyı ve su altı hedeflerini vurabilecek sekiz Kalibr-NK seyir füzesi ile donatılmıştır.

Bu savaş gemileri aynı zamanda Shtil-1, Palash ve AK-630M hava savunma füzesi ve topçu sistemleri, A-190 100 milimetre üniversal topçu silahları, torpido tüpleri ve RBU-6000 roket fırlatıcıları ile donatılmıştır. Fırkateynlerin ayrıca kalkış ve iniş pisti bulunmaktadır.