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  • Rus damat düğün günü dehşet saçtı! Gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı
05 Ekim 2020 Pazartesi 15:36 | Son Güncelleme:

Rus damat düğün günü dehşet saçtı! Gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı

Rus damat düğün günü dehşet saçtı! Gelini döverek öldürüp, uçurumdan attı
DHA

Rusya'da daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh isimli damat, düğün günü evlendiği Oksana Poludentseva'ya usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürüp gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh (33) düğün günü evlendiği Oksana Poludentseva’ya (36) saldırdı. Dolgikh, usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı.

Sibirya’nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva’yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

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Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

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