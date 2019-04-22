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Rus askeri uzman: Erdoğan baskıya karşı geri adım atmaz

Rus askeri uzman: Erdoğan baskıya karşı geri adım atmaz

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi’nin direktörü olan Dr. Aleksey Podberezkin, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı F-35 baskısına ilişkin, "Erdoğan ilkesel olarak Amerikan yaptırımlarına karşılık verebilir. Erdoğan’ın baskıya karşı geri adım atmayacağını düşünüyorum” dedi.

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Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi’nin direktörü olan Dr. Aleksey Podberezkin, verdiği demeçte ABD'nin Türkiye'ye yapacağı olası F-35 yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Podberezkin, “Amerikalıların Türkiye’ye ekonomik ya da mali yaptırım uygulayacaklarını sanmıyorum, fakat uyarı olarak Türkiye ile askeri işbirliğini gerçekten de kısıtlayabileceklerini tahmin ediyorum. Buna Türkiye’den verilebilecek yanıta gelince, burada sübjektif faktörlerin rolünün muazzam olacağını düşünüyorum. Erdoğan ilkesel olarak Amerikan yaptırımlarına karşılık verebilir. Erdoğan’ın baskıya karşı geri adım atmayacağını düşünüyorum” diyen Podberezkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hava savunma sistemleri, özellikle de S-400’ler gibi güçlü sistemler sadece bir tür silah olmayıp, devletin güvenliği ile eşanlamlılar. Bu tür sistemlere sahip olmak aslında devletin askeri-siyasi açıdan tamamen bağımsız olması anlamına geliyor. Ve bu faktörün, Türkiye’de iktidarda olan elit kesime de muazzam etkisi olacak.”

(Sputnik)

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