Rumların paniği arttı... Atina isyancı Hafter'e oynuyor

Yunanistan’ın provokatif adımları, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’de Rumların ve uluslararası güçlerin oyunun bozacak mutabakat muhtırasına imza atmasıyla daha da şiddetlendi. Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etmekle tehdit eden Yunanistan, isyancı Halife Hafter güçleri ile iş birliğinden çekinmiyor. Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasına tepki gösteren Yunanistan’ın, darbeci Hafter milisleriyle anlaşma yaptığı iddia edildi. Ekim ayında Yunan bir firma ile anlaşan Halife Hafter güçlerinin, Libya’nın ikinci büyük kenti Bingazi’nin yeniden yapılandırılması için anlaştığı belirtiliyor.

HUKUKSUZ DAVET

Yunanistan, Tobruk’taki Hafter yanlısı sözde meclisin başkanını son gelişmelerden sonra başkent Atina’ya davet etti. Atina’nın, sözde meclis başkanıyla, imzalanan anlaşmadan duydukları üzüntüleri paylaşmak istediği belirtiliyor. Mısır ve Rum kesimiyle de birlikte hareket etmek için kolları sıvayan Yunanistan, Rum kesimi ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonla görüşen Yunan Dışişleri Bakanı’nı Kahire’ye gönderdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün Mısır’ın başkenti Kahire’ye giderek meslektaşı Sami Şükrü ile görüştü.

YUNANİSTAN VE MISIR’DAN ACİL TOPLANTI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahire’de meslektaşı Sami Şükrü ile görüştü.

YAVUZ BÖLGEYE GiDEBiLiR

Libya ile yapılan anlaşma neticesinde yeni MEB ilanının ardından Yavuz sondaj gemisinin bölgeye gidebileceği söyleniyor.

Dışişleri: Oldu bittiye izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; “Anlaşma Uluslararası hukuka uygundur. Taraflar, uzlaşı yerine suçlama yoluna gitmiştir. Bu anlayışın altında uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Anlaşmayla, Türkiye ve Libya oldu bittilere izin vermeyeceğini ortaya koymuştur.”