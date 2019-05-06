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Rumlardan, Fatih sondaj gemisi personeline 'tutuklama' tehdidi

Rumlardan, Fatih sondaj gemisi personeline 'tutuklama' tehdidi

Doğu Akdeniz’de Fatih sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sondaj çalışmaları yapıldığı bölgede görev yapmaya başladı. Sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Rum yönetimi de, Fatih gemisinde görev alan personeli ’uluslararası tutuklama emri’ çıkarmakla tehdit etti.

Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sondaj çalışmaları yapıldığı bölgede görev yapmaya başladı. Bölgede sismik araştırmalarını sürdüren 'Barbaros Hayreddin Paşa' da Fatih gemisi de koruma içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. 

RUM YÖNETİMİ'NDEN GEMİ PERSONELİNE TEHDİT

Sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Rum yönetimi de, Fatih gemisinde görev alan personeli 'uluslararası tutuklama emri' çıkarmakla tehdit etti. 

Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla Fatih gemisinde görev alan personeli tehdit etti. Rum yönetimi, Fatih mürettebatını "haklarında uluslararası tutuklama emri çıkartmakla" tehdit etti. Radyodan yapılan anonsta, "Faaliyetlerinize derhal son verin" denildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Rum Sözcü Prodromos Prodromu da, "Türkiye´nin NATO, ABD ve bütün bölge ülkeleri ile ilişkileri iyi değil. Sahip olduğumuz ve geliştirebileceğimiz olanaklar dahilinde mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi. 

Rum yönetiminin Fatih mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıp çıkarmayacağı da sorulan Prodromu "Yasanın verdiği izin çerçevesinde, bu tür faaliyetlere katılanların kişisel sorumlulukları vardır ve aranabilir. Bu, hükümetin planladığı önlemlerden biridir. Kıbrıs (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması halinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler" diye konuştu.

(DHA)

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