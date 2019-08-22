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  3. Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi: Hedefi vurmaya hazırlar

Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi: Hedefi vurmaya hazırlar

Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi: Hedefi vurmaya hazırlar

EGE ve Doğu Akdeniz´de görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2´ler Rumlarda endişeye neden oldu.

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Ege´den Kıbrıs´a ve Türkiye´ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

Türkiye'nin, Ege´den Kıbrıs´a ve Suriye´ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde Ankara´daki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.

'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs´ta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiye´nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askerî öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı.

(DHA)

 

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