Rum yönetimi Belarus'a yaptırımı bloke ediyor: Halihazırda izlediği yol aptalca

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Kıbrıs Rum Yönetiminin Belarus'a yaptırım kararını bloke etmesine ilişkin, "Ne yazık ki bugün bir üye devletin rehin alması nedeniyle Belarus'taki insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımlara karar verememiş olmamız üzücü." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan haberde Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Rum kesimi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Belarusluları desteklemenin ve yaptırımlar üzerinde anlaşamamanın, uğruna mücadele edilen demokratik değerlerin güvenilirliğini baltaladığını belirterek, "Bazı meslektaşlar (GKRY) bağlantılı olmaması gereken şeyleri birbirine bağlamamalıdır. Litvanya önemli eylemlerde ısrar etmeye devam edecektir."

"RUM KESİMİ BELARUS'A YAPTIRIMLARI ENGELLEMESİYLE HATIRLANACAK"

Eski İsveç Başbakanı Carl Bild ise AB Dışişleri Bakanları toplantısının "ne yazık ki" Rum kesiminin Belarus'a yaptırımları engellemesiyle hatırlanacağına ve bunun hızla büyüyen bir güvenilirlik sorunu olduğuna işaret etti.

"KİRLİ RUS PARASI BUNU DURDURAMAZ"

Konuyla ilgili hemen bir adım atılmazsa AB dış politikasının büyük bir darbe alacağını belirten ABD'nin bir dönem AB Büyükelçisi olan Anthony Gardner de, Rum kesiminde kirli Rus parasının bunu durdurmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

"İZLEDİĞİ YOL APTALCA"

Yazıda AB üyesi olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile yaşadıkları doğal gaz ihtilafında Birliğin kendi taraflarında yer alması beklentisi içinde olabileceğine işaret edilerek, Rum yönetiminin mevcut tabloda halihazırda izlediği yolun "aptalca" olduğu belirtildi.

Bunun, Rum kesiminin çıkarlarına ve itibarına da zarar verdiği belirtilen yazıda, Rum yönetimiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"(Rum yönetiminin) Belarus hükümet yetkililerine yönelik olası yaptırımlara onayı, Ankara’ya yönelik yaptırımların da onaylanmasını şart koşarak yani birbiriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan iki konuyu ilişkilendirerek, AB dış politikasında tıkanmışlık izlenimi uyandırıyor."