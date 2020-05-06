Rum sondajları 1 yıl ertelendi
İtalyan ENI ve Fransız Total enerji şirketleri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde planlanmış sondaj çalışmalarını yaklaşık 1 yıl ertelediklerini Rum yönetimine bildirdi.
Şirketler 6’ncı parselde yapacakları faaliyetleri Mart veya Nisan 2021’e kadar erteledi. Amerikan Exxon Mobil şirketi de ekonomik sorunlar nedeniyle Rumlar adına 10’uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını seneye ertelemişti. Türkiye ise Doğu Akdeniz’de KKTC’den alınan ruhsat bölgelerinde sondaj ve sismik arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.