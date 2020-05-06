Rum sondajları 1 yıl ertelendi

Şirketler 6’ncı parselde yapacakları faaliyetleri Mart veya Nisan 2021’e kadar erteledi. Amerikan Exxon Mobil şirketi de ekonomik sorunlar nedeniyle Rumlar adına 10’uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını seneye ertelemişti. Türkiye ise Doğu Akdeniz’de KKTC’den alınan ruhsat bölgelerinde sondaj ve sismik arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.