Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait... Güvenliği tehdit ediyor! Denize bıraktılar

Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait... Güvenliği tehdit ediyor! Denize bıraktılar

Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait... Güvenliği tehdit ediyor! Denize bıraktılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik kaynakları, bu tür mühimmatın ancak zaman kısıtlaması bulununan acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceğini, 1970'li yıllardan bugüne kadar da dünya genelinde bu yola başvurulmadığını vurguladı. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik" haberi üzerine Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklaması yapmıştı.

Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğalgaz arama ve boru hatları inşası faaliyetleri için ağır risk teşkil ettiği belirtildi.

(AA)


Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu!
<p>Van´da ve Gümüşhane´de, önceki akşam gökyüzünde görülen esrarengiz ışıklı cisim, kısa süreli pani

İki İlde Gökyüzünde Görülen Esrarengiz Cismin Kaynağı Belli Oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

66 yıl önce Amerika'dan getirildi! Kilosu 40 liraya satılıyor

Beyaz gelinliğini giyen Palandöken yeni sezona gün sayıyor