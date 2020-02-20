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  3. Rum medyası: ABD 500 askerini Güney Kıbrıs'a konuşlandırdı

Rum medyası: ABD 500 askerini Güney Kıbrıs'a konuşlandırdı

Rum medyası: ABD 500 askerini Güney Kıbrıs'a konuşlandırdı

'Kıbrıs, ABD'nin Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırı mevzisine dönüştü' başlığını atan Haravgi gazetesi, İncirlik'teki ABD üssünün adaya taşınma ihtimali olduğunu iddia etti.

Rum medyası, 500 ABD askerinin Güney Kıbrıs'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne yerleştiğini; İngiliz Ağrotur askeri üssünde de çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Rum Haravgi gazetesinin manşetten verdiği habere göre; İngilizlerin kontrolünde bulunan bölgede Amerikalıların savaş faaliyetlerine ev sahipliği yapması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Gazetenin, "Kıbrıs, ABD'nin Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırı mevzisine dönüştü" manşetiyle verdiği haberde; İncirlik'teki ABD üssünün Kıbrıs'a taşınma ihtimalinin de olabileceği ileri sürüldü.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN

500 ABD askerinin tam teçhizatlı şekilde Güney Kıbrıs'a konuşlandığını yazan gazete, tüm bu ekipman ve personelin, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin hemen ardından adaya geldiğine dikkati çekti.

Gazete, ayrıca bu durumun Kıbrıs'a zarar verebileceğini, Kıbrıs'ın hedef haline gelebileceğine işaret etti.

ABD'nin daha önce Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Rum yönetiminden 'acil' olarak askeri havaalanlarını kullanma izni istediği ortaya çıkmıştı.

(DHA)


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