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  3. Rum lider Anastasiadis'in Suudi arkadaşı ile ilişkisi Rum kesimini karıştırdı

Rum lider Anastasiadis'in Suudi arkadaşı ile ilişkisi Rum kesimini karıştırdı

Rum lider Anastasiadis'in Suudi arkadaşı ile ilişkisi Rum kesimini karıştırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iş gezileri için yatırım karşılığı pasaport alan Suudi Arap arkadaşına ait şirketin özel uçaklarını kullanması, Rum tarafında büyük bir ahlaki ve siyasi sorun haline geldi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arap arkadaşına ait özel uçakları kullanması Rum tarafında tepkiyle karşılandı. Rum basınında yer alan haberlere göre Anastasiadis yurtdışı iş gezilerinde Suudi Arap bir arkadaşına ait “JetStream Aviation Inc” şirketinin özel uçaklarını tercih etti. Şirket sahibi Suudi Arap’ın ise, kısa süre önce şahsı ve ailesi için Rum Yönetiminden yatırım karşılığı vatandaşlık aldığı belirtildi.

ÖDENİLEN ÜCRET ALIŞILMIŞIN DIŞINDA DÜŞÜK

Rum Sayıştay Başkanlığı konuyla ilgili raporunda, özel uçaklar için ödenen ücretlerin alışılmışın dışında düşük olmasına karşın Rum Başkanlık Sarayı yönetiminin, yasal prosedürleri izlemesi, şeffaflık ve bütün mali mercilere eşit muamele ilkelerine uyması gerektiğine dikkat çekti.

Yerel medyaya göre Sayıştay, tam meblağı kimsenin bilmediği bu hediyenin, hiçbir kritere uyulmadan ve şeffaf olmayan prosedürlerle gerçekleştiğini de saptadı.

Rum siyasi partileri ise konuya yaptıkları yorumlarda Anastasiadis’in neye karşılık bu hediyeyi aldığını veya Suudi Arap’a ait şirketin özel uçaklarını alışılmışın dışında düşük fiyata kullanabildiğini sorguladı. 

(İHA)

 


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