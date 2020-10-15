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  • Rum kesiminde "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı istifa etti
15 Ekim 2020 Perşembe 14:05 | Son Güncelleme:

Rum kesiminde "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı istifa etti

Rum kesiminde "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı istifa etti
AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), "altın pasaportlar" skandalı büyüyor. Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluri, parlamentodaki koltuğunu bıraktığını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) suça karışmış kişilerin de yararlandığı "yatırım karşılığı vatandaşlık" diğer ismiyle "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris istifa etti.

AA'nın Rum basınına dayandırdığı habere göre, Şilluris, sabıka kaydı bulunan Çinli bir iş insanının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduğuna dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayınlanmasının ardından artan kamuoyu baskısı nedeniyle istifa ettiğini yazılı olarak duyurdu.

Şilluris, parlamentodaki koltuğunu da bıraktığını açıkladı.

- Hafta başında yayınlanan görüntü

Al Jazeera tarafından hafta başında yayınlanan görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan Şilluris, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür dilemiş, 19 Ekim itibarıyla görevinden "uzak duracağını" ve araştırmaların tamamlanması sonrasına kararını duyuracağını belirtmişti.

Görüntülerde yer alan AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis de 2 gün önce istifa etmişti.

Rum Bakanlar Kurulu, salı günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rum kesiminin yabancı yatırımcılara para karşılığında vatandaşlık verilmesi kriterlerini içeren programı iptal etmişti.

Kararın, Şilluris ve Ciovanis'ın sabıka kaydı olan Çinli bir iş adamının Kıbrıs pasaportunu güvence altına almasına yardım etmeye hazır olduklarına dair gizli çekilmiş görüntülerin, Al Jazeera tarafından yayınlanmasının ardından alındığı belirtilmişti.

Kararın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Al Jazeera'nın haberinde, Rum yönetiminin 2017-2019'da 1400'den fazla pasaport başvurusunu onayladığı yer almıştı.

Al Jazeera'nın ele geçirdiği çok sayıda resmi belge, 70'ten fazla ülkeden hükümlü dolandırıcıların, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin, GKRY'den "altın pasaportlar" diye anılan vatandaşlık belgesi aldığını ortaya koymuştu.

Bu tarihler arasında altın pasaportlar için en fazla başvurunun Rusya, Çin ve Ukrayna'dan yapıldığı kaydedilmişti.

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