Rum basınından Türkiye itirafı: Ankara üzerinde etkili olamadılar

'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın perşembe dünü açılacak olması Rum medyasında geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtilirken Almanlar, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazıldı.

DHA'da yer alan haberde Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu.

RUMLARDAN KÜSTAH ÇAĞRI

Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ulusal Konsey’de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi.

Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.