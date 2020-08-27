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  3. Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
27 Ağustos 2020 Perşembe 16:24 | Son Güncelleme:

Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim

Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
DHA

Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki attığı kararlı adımlardan sonra iyice panikleyen Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine destek çağrısında bulundu. Türkiye'ye karşı birleşilmesini talep eden Bakan Petrides, AB üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz'in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklarken, Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos'ı Türkiye korkusu sardı.

DHA'da yer alan haberde Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz’in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

BERLİN'DE DÜZENLENEN TOPLANTIDA AB'Yİ HEDEF ALDI

Rum Savunma Bakanı AB'den Türkiye'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda AB'yi hedef aldı.

Doğu Akdeniz devletleriyle AB arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyleyen, Rum Bakan'ın destek çağrısına ilişkin bir açıklama ise yer almadığı ifade edildi. 

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