Ruhani'den itiraf gibi açıklama: Son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki ekonomik sorunlar ve ABD yaptırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Petrol ihracatında bu sene daha büyük sorunlarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, petrol ihracatındaki açığın başka ürünlerin ihracatıyla telafi edilmesini belirtti.

Ruhani açıklamasında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) İran'ı gri listeden kara listeye aldığını hatırlattı.

"SAVAŞ ŞARTLARI BARIŞ ORTAMINDAN FARKLIDIR, HERKES BUNU BİLMELİDİR"

Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu döviz ile temin edilen arasında mesafe olduğunu aktaran Ruhani, "Yaşanan birçok sorunla ilgili doğru adres göstermemiz lazım. Yapısal bir sorun var ve bunda yönetim eksiklikleri de olabilir. Bugünkü şartlar normal yaptırım zamanlarıyla mukayese edilmemeli. Önceden yaptırımlar artıp azalıyordu fakat 2018'de ekonomik savaş başladı. Halka doğruları anlatmamız lazım. Savaş şartları barış ortamından farklıdır, herkes bunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.