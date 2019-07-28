Ruhani: İngiltere bundan zararlı çıkacak

Tahran´da temaslarda bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi´yi kabul eden Ruhani, son günlerde İran´la ABD ve İngiltere arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Ruhani, "Bölgede son zamanlarda yaşanan talihsiz olaylar ve gerilimin ana nedeni, ABD yönetiminin tek taraflı olarak İran Nükleer Anlaşması´ndan çekilmesinden kaynaklanıyor. İran, hiçbir zaman gerilimi başlatan taraf olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.

Londra yönetiminin, Cebelitarık Boğazı´nda İran petrol tankerine el koymasını `yasa dışı´ olarak tanımlayan Ruhani, "Bunun, İngilizler için faydası olmadığı gibi kesinlikle zararı da olacak" diye konuştu.

İngiltere bandıralı `Stena Impero´ petrol tankerine, Hürmüz Boğazı´nda, İran Devrim Muhafızları tarafından el koymasına da değinen Ruhani, "İran, Hürmüz Boğazı, Uman Denizi ve Basra Körfezi´nde gemi trafiği güvenliğini ve kurallarını tehlikeye düşürecek her türlü ihlale güçlü bir şekilde karşılık verecektir" ifadesini kullandı.

"YABANCI GÜÇLERİN VARLIĞI BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİN ANA NEDENİDİR"

Hürmüz Boğaz´ın güvenliğinden İran ve Umman´ın sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, "Yabancı güçlerin bu bölgede bulunması, bölgenin güvenliğine katkı sağlamamakla birlikte, gerginliğin artmasına neden olan ana etkenlerden biridir" dedi.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: AB´NİN BÖLGEYE DONANMA GÖNDERMESİ KIŞKIRTICI

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii ise İngiltere´nin çağrısıyla Avrupa Birliği'nin, Basra Körfezi'ne donanma konuşlandırılması çalışmalarını, `kışkırtıcı, düşmanca ve gerilimi arttırıcı´ olarak nitelendirdi.

DHA