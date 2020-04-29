Ruhani 'Fars Körfezi' demişti... ABD ve Fransa'dan Basra Körfezi'nde ortak tatbikat

ABD ve Fransa donanmasının, Basra Körfezinde, savaş gemileri ile ortak hava savunma ve top atış tatbikatı yaptığı bildirildi.

AA'nın aktardığı haberde, ABD Donanması Beşinci Filo'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata ABD'nin "USS Dwight D. Eisenhower" (IKE) uçak gemisi, "USS San Jacinto" güdümlü kruvazörü ile Fransa'nın "FS Forbin" muhrip gemisi katıldı.

Gemilerin ortak hava savunma tatbikatının yanı sıra top atış eğitimi de icra ettiği vurgulanan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gemiler arasında personel değişimi olmadığı ifade edildi.

Eisenhower uçak gemisi daha önce de Akdeniz'de Fransa'nın Charles De Gaulle uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri ile ortak tatbikat yapmıştı.

RUHANİ BASRA KÖRFEZİNE FARS KÖRFEZİ DEMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Basra Körfezi'nde İran ile ABD güçlerinin karşıya karşıya gelmesinin ardından iki ülke arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Ruhani, şu şekilde konuşmuştu:

"Fars Körfezi, İran milletine aittir ve adı her zaman Fars Körfezi olarak kalacaktır. Amerikalılar, onun adının New York Körfezi ya da Washington Körfezi olmadığını bilmelidir."

Ruhani, ayrıca şunları kaydetmişti:

"Amerikalılar, İran milletinin Fars Körfezi'nin korunmasında başarılı olduğunu ve olacağını görüyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz, Fars Körfezi'nin her zaman muhafızı oldu ve olmaya da devam edecektir."