Ruhani: Dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız

Ruhani, Kuala Lumpur Zirvesi'nde, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısının ''Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturumunda konuştu.

İslam ülkelerinin liderleri olarak tarihi sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan Ruhani, Müslüman toplumlar arasındaki nefret ve öfke yok edilerek sevgi bağları kurulmadan Müslümanların layık oldukları noktaya erişemeyeceğini belirterek, "İslam savaş ve çatışma medeniyeti değil, hoşgörü, davet ve birlikte yaşama medeniyetidir." dedi.

İslam dünyasının birbiriyle iş birliği yapmasının zaruri olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Bugün İslam dünyasının iş birliği ile gelişmesinin karar günüdür. Bu iş birliği için günümüzde bir çok imkana sahibiz. Önemli olan kapsamlı iş birliğimiz için ölçülü ve hesaplı adımlar atmamızdır." diye konuştu.

Bankacılık alanında iş birliği için milli para birimleriyle ticaret vurgusu yapan Ruhani, "Karşılıklı ticaretimizi milli para birimleriyle yapmalıyız. Milli paramız olmadan dolara dayanarak ekonomik bağımsızlığımızı koruyamayız." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İslam dünyasının modern teknoloji alanında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, bu alanda da iş birliği imkanlarının bulunduğunu söyledi.

MODERN TEKNOLOJİLER İÇİN ORTAK YATIRIM SANDIĞI ÖNERİSİ

Modern teknoloji alanında gelişimi desteklemek için ortak bir yatırım sandığı kurulabileceğini ifade eden Ruhani, "Bu sandık İslam dünyasındaki modern teknoloji alanındaki tüm girişimleri iyi bir şekilde destekleyebilir." şeklinde konuştu.

Ruhani, İslam ülkeleri arasında ortak dijital para birimi önerisinde de bulunarak, "Bugün merkez bankalarımızın katkısıyla İslam ülkeleri için dijital para birimi oluşturmanın temellerini atabiliriz. Dijital para biriminin avantajlarından faydalanabilir ve bu sayede aşırı spekülatif dalgalanmalardan korunma imkanı elde ederiz." dedi.

AA