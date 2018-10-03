Ruhani: ABD’liler kasım ayında yapmak istedikleri her şeyi, eylül ve ekim aylarında zaten yaptı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı bir açıklamada ABD’nin kasım ayında İran’a yapması beklenen yaptırımlar hakkında değerlendirmede bulundu. İran hükümetinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirten Ruhani, “Hükümet ihtiyat ile adım atıyor, bu da gelecekte zor koşullar ile karşı karşıya gelinmesi halinde, sorun yaşamamız için yapılıyor. Ancak bugün o en zor koşulları yaşıyoruz. ABD’liler İran milletine karşı her türlü eylemi yaptı ve Kasım ayında yapabilecekleri bir şey kalmadı. Kimse 4 Kasım kelimesinin zihinlerde canlanmasına izin vermesin zira emin olun hiçbir şey olmayacaktır. ABD’liler Kasım ayında yapmak istedikleri her şeyi, Eylül ve Ekim aylarında zaten yaptı” ifadelerini kullandı.

“Dünya kamuoyu İran’ın yanında”

Dünya kamuoyunun İran’dan yana olduğunu söyleyen Ruhani, “İran doğru tavırlarından ötürü eskiye oranla dünya kamuoyu ve politikacıları tarafından saygı ile anılıyor. Günümüzde dünya kamuoyu İran’ın yanında, hatta ABD’nin içinde bile birçok siyasetçi ve ABD vatandaşı, İran’ın doğru yolda olduğuna ve ABD hükümetinin tavırlarının yanlış olduğuna inanıyor” şeklinde konuştu.

İranlı lider ABD’nin amaçlarına varmayacağını vurgulayarak, ‘’İran halkı bağımsızlığı, izzet ve saygıyı istiyor dolayısıyla ABD amaçlarına varmakta yüzde yüz yenilgiye uğrayacaktır. İran milleti ABD’lilerin baskıları karşısında en iyi şekilde direniş gösterdi. İran’ın direnişçi, cesur ve kahraman halkı ABD’nin komploları karşısında asla yenilgiye uğramayacak, hükümet ise tüm gücünü kullanacaktır” ifadesini kullandı.

“Döviz henüz gerçek fiyatını bulmuş değil”

Ruhani döviz kurlarının son dönemdeki düşüşü hakkında ise, ‘’Döviz henüz gerçek fiyatını bulmuş değil ve gerçek fiyatına dönmesi gerekiyor. Hükümetimiz bu doğrultuda tüm gücü ile çabalıyor” dedi.

İran piyasasını olumsuz yönde etkileyen döviz kurlarındaki yükseliş süreci, son günlerde tersine dönerek büyük düşüş yaşadı. İran birimi olan Riyal’in yine eski değerine dönüp dönmeyeceği, Döviz kurlarındaki düşüşün kalıcı olup olmadığı ise ülkede tartışmalara yol açıyor.

(İHA)