Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9319
  • 6,595
  • 296.252
  • 123084
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ruhani: ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi

Ruhani: ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi

Ruhani: ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin attığı adımlarla kendi halkına zarar verdiğini ve İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya gelen Ruhani, ABD'nin Tahran ve Karakas yönetimiyle ilgili politikalarını eleştirdi.

ABD'nin baskılarına karşı Venezuela'nın yanında duracaklarını belirten Ruhani, "ABD, bağımsız halklara ve ülkelere karşı hareket ediyor. Bu adımlarla kendi halkına da zarar veriyor. ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran ve Venezuela'nın maden, enerji, santral, bilim ve teknoloji alanında iş birliğini geliştirebileceğini sözlerine ekledi.

Arreaza da İran'ın Venezuela'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Beraberindeki heyetle pazar akşamı Tahran'a gelen Arreaza dün de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

AA


Defne Samyeli'den şaşırtan evlilik açıklaması!
Adanalı dizisinin Pınar'ı estetikle bambaşka biri oldu!
Şeyma Subaşı takipçilerine isyan etti!
Ünlü sunucu sosyal medyanın diline düştü!
Çocuk dizisinden hayranlarını üzen haber!
<p>Rusya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde bulunan Labıtnangi kentinde bir binanın önünde bir grup

Yumruk Darbesi Öldürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Görenleri hayrete düşüren 'Timsah Adası' havadan görüntülendi

Çin'deki gizemli virüs hızla yayılıyor